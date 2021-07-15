В ГД внесен законопроект о введении штрафа за выброшенных животных

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить административную ответственность за нарушение закона в области обращения с животными. Авторами инициативы стали председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Законопроектом предлагается ввести штрафы за нарушение требований по содержанию домашних животных: до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей для должностных, до 30 тыс. рублей для юридических лиц.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния штраф составит для граждан от 5 до 15 тыс. рублей; для должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей; для юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

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Поправки в проект не обойдут стороной и владельцев приютов. Так, за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными штраф может составить до 30 тыс. рублей. А за ненадлежащее обращение с бездомными животными штраф может превышать 40 тыс. рублей.

Административное наказание предлагается установить и для владельцев животных, запрещенных к содержанию. Размер штрафа варьируется от 5 до 150 тыс. рублей.

За содержание и использование животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии или с нарушениями требований по ней, документ предусматривает штраф до 200 тыс. рублей.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию животных и будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными», — отметил Крашенинников.

Предполагается, что контролировать соблюдение законопроекта, а также возбуждать дела по их нарушению будут региональные органы ветеринарного контроля (органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными), а также Росприроднадзор и Россельхознадзор в пределах полномочий.