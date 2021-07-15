РФС определится с кандидатурой главного тренера сборной России до 23 июля

Российский футбольный союз планирует определиться с новым тренером сборной РФ до 23 июля. Соответствующую новость сообщили в РФС.

Президент союза Александр Дюков намерен назвать имя главного тренера до обозначенного срока. Новый специалист будет заниматься подготовкой национальной команды к отборочным матчам чемпионата мира, который пройдет в 2022 году.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера российской сборной в июле. Он занимал его с 2016 года. Техкомитет РФС признал, что результаты работы Черчесова нельзя назвать удовлетворительными, из-за чего его устранили с должности.