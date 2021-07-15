Правительству России предложили отменить обязательный техосмотр для легковых машин

Глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал об инициативе отменить в стране обязательный технический осмотр для легковых машин и мотоциклов.

Речь идет о транспортных средствах, которые принадлежат физическим лицам. Соответствующее предложение было внесено Министерством внутренних дел Российской Федерации, уточняет РИА Новости.

Также ведомство предложило правительству страны стимулировать владельцев автомобилей к добровольному прохождению техосмотра.

"Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО", — сказал Черников.

МВД предложило заинтересованным ведомствам подготовить изменения в законодательство согласно инициативе. По словам главы Госавтоинспекции, соответствующее решение было принято по результатам мониторинга доступности техосмотра в стране.