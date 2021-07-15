Американские ученые создали ткань, которую не могут прокусить комары

Исследователи из Университета штата Северная Каролина нашли материал, который на 100% защищает от укусов комаров без применения инсектицидов.

Задачей ученых было создание материала, устойчивого к укусам опасных комаров Aedes aegypti, так как именно эти насекомые переносят такие опасные заболевания, как желтая лихорадка, лихорадка денге. Исследователи тщательно изучили механизм укуса и строение головы и челюстей комара.Пробы ткани проходили в три этапа.

В первом эксперименте материалом обернули емкость с кровью и наблюдали, как быстро комары смогут до нее добраться. Затем из отобранных образцов ткани сшили рукава и на добровольцах проверили, какие из материалов выдержат укусы насекомых. Затем из самой прочной ткани сшили костюм с длинными рукавами. Испытуемый проверял его надежность в течение 20 минут в клетке с комарами. В результате ученые добились 100-процентной защиты от укусов.