Серый кардинал Украины, или почему Аваков покинул пост главы МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков внезапно сообщил, что снимает свои должностные полномочия. Без всякого объяснения причин своего ухода. Перед украинским истеблишментом возник вопрос — кто заменит «серого кардинала» (как его неофициально называют), и станет ли отставка финалом его карьеры.

Чем занимался «серый кардинал»

Аваков стал главой МВД в 2014 году на фоне происходящего госпереворота. Экс-президент Украины Петр Порошенко таким назначением, вероятно, хотел показать, что наследие его предшественника Виктора Януковича осталось в прошлом. Известно, что при Януковиче на Авакова возбуждали уголовные дела.

Так, без опыта работы в силовых структурах, Аваков взял бразды правления на посту министра внутренних дел. Он провел реформу полиции, создал патрульную службу, усилил Нацгвардию и стал одним из первых политиков Украины, который начал использовать социальные сети.

Одновременно с тем местные СМИ обвиняли министра в том, что он «крышует» нелегальный бизнес. Аваков и не скрывал, что поддерживает общение с бизнесменами, но всегда подчеркивал, что «альянса» между ними нет.

mvs.gov.ua / Пресс-служба МВД Украины

С назначением президента Украины Владимира Зеленского карьера Авакова не пошатнулась. Он вовремя понял, что Порошенко утратил доверие избирателей и просто выбрал более выгодную для себя сторону.

Спустя время, Авакова стали считать посредником между властью, силовыми структурами и олигархами. Он продолжал налаживать отношения с министрами, назначенными Зеленским, пристраивал в структуры своих людей. Так появилось прозвище «серый кардинал».

Экс-депутат Рады Кирилл Куликов отметил, что при Авакове на Украине зародились многочисленные неонацистские организации. Политик уверен, что их появление не обошлось без финансирования.

«Им покровительствовали верхи, а Аваков управлял в ручном режиме. Сколько бы ни хвалили полицейскую реформу главы МВД, расцвет подобных организаций означает рост криминала и провал работы Авакова», — сказал депутат.

Резкое увольнение

Аваков 12 июля в своем Twitter-аккаунте разметил пост с фотографией временного поверенного США на Украине Джорджем Кентом. На снимке мужчины улыбаются и пожимают друг другу руки. Под фото тогда еще глава МВД написал, что встретился с добрым другом Украины. В публикации не прослеживалось никаких намеков на грядущий уход Авакова, напротив, складывалось впечатление, что у него еще много планов на работу.

Однако уже на следующий день все так же в Twitter Аваков заявил, что уходит в отставку. Он поблагодарил сотрудников МВД за годы совместной работы. И все, никаких объяснений такого решения не последовало.

На заседании Верховной рады, которое состоялось 15 июля, депутаты поддержали увольнение Аваков. За такое решение выступили 291 парламентарий при обязательном минимуме в 226 голосов.

Prt Scr twitter.com / @AvakovArsen

Версии отставки

Поскольку точная причина ухода министра неизвестна, в СМИ появилось несколько версий. Популярным объяснением стало предположение, что Зеленский остался крайне недоволен тем, что Аваков вперед него провел встречу с поверенным США. Факт того, что министр опередил президента, мог восприняться как демонстрация превосходства Авакова на политической арене, что не понравилось главе государства.

Согласно другой версии, об отставке экс-главы МВД просил вышеупомянутый Кент. Поверенный хорошо знает систему управления Украины и заявлял, что хочет уменьшить влияние олигархов на политику страны. А в Вашингтоне Авакова считают чуть ли не главным покровителем крупных украинских предпринимателей. По мнению США, именно Аваков препятствует Зеленскому провести антикоррупционные реформы.

Еще одна теория гласит, что министр покинул свой пост, чтобы стать оппонентом Зеленского и пойти на президентские выборы в 2024 году.

Украинский политолог Константин Скоркин предположил, что команда Зеленского просто перестала воспринимать министра как надежного партнера. Или же Аваков перестал видеть перспективы под управлением действующего президента.

Скоркин уверен, что отставка министра не станет концом его политической карьеры. Однако политолог сомневается, что у Авакова «взыграет» жажда власти и тяга к высшему посту в стране.

«У главы МВД огромный антирейтинг. Однако пока неясно, в какую команду он войдет», — отметил Скоркин.

Федеральное агентство новостей / wikipedia.org / Адміністрація Президента України / Виктор Г. Алексеев / CC BY-SA 3.0

Кто следующий

Украинский президент на должность министра внутренних дел предложил нардепа и главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Кандидата нередко замечали в офисе Зеленского, а в парламенте он поддерживал и продвигал законопроекты президента Украины. В Верховную раду Монастырский прошел от правящей партии «Слуга народа» в 2019 году. Известно, что он выступал с критикой в адрес деятельности Авакова.