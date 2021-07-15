Жена госпитализированного с COVID-19 Боярского рассказала о его здоровье

Супруга главного мушкетера страны Михаила Боярского — актриса Лариса Луппиан — заверила, что болезнь у ее мужа протекает в легкой форме и поводов для беспокойства нет.

О госпитализации легендарного артиста стало известно 14 июля. Болезнь Михаила Боярского сначала подтвердили в Театре имени Ленсовета, где он давно служит. Однако родные актера не давали никаких комментариев. Позже актриса Лариса Луппиан рассказала, что ее супруга увезли в Боткинскую больницу с коронавирусом. По словам жены Боярского, 71-летний артист чувствует себя хорошо — болезнь протекает в легкой форме.

"Подхватили на самой ранней стадии, сразу же госпитализировали на третий день болезни", — цитирует слова актрисы Telegram-канал "Mash на Мойке".

Лариса Луппиан поблагодарила медиков за хорошее лечение, а также отметила что врачи действовали очень оперативно. Она добавила, что Боярский заразился после прививки, поэтому из серьезных симптомов у него были только головокружение и повышенное давление.