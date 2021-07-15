Пресс-служба "Зенита" показала новую игровую форму

Представлена форма, в которой мужская и женская команды петербургского "Зенита" проведут сезон-2021/22.

Сотрудники пресс-службы "Зенита" в социальных сетях показали два комплекта формы на следующий сезон. Домашняя экипировка сине-бело-голубых выполнена в традиционных лазурных цветах с фигурными изображениями по всей ширине.

Гостевой комплект формы выглядит лаконично, а светло-голубые детали выигрышно выделяются на кремовом фоне. Стоит отметить, что обе футболки изготовлены из 100% полиэстера.

Мужская команда "Зенита" начнет новый сезон с матча за Суперкубок России. Игра пройдет в Калининграде 17 июля. Соперником сине-бело-голубых станет столичный "Локомотив", занявший третье место в прошлом сезоне РПЛ.