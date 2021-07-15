Суд Иркутска поместил под стражу мужчину, угрожавшего сбросить с высоты маленького сына

Октябрьский суд Иркутска арестовал местного жителя, который намеревался сбросить с балкона 14-го этажа своего трехлетнего ребенка.

Злоумышленник останется под стражей на два месяца. Против него ранее было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ "Приготовление к убийству малолетнего ребенка", сообщает пресс-служба инстанции.

По версии следствия, мужчина забрался на внешнюю сторону ограждения квартиры дома на Советской улице вместе с мальчиком. Он обещал совершить преступление и требовал встречи с супругой. Его жене вместе с психологом МЧС удалось убедить иркутянина вернуться в безопасное помещение. А после правоохранители задержали дебошира.