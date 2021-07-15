Российские таможенники раскрыли схему контрабанды нефти на Украину

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России выявили контрабанду нефти на Украину на 2 млн рублей через Новосибирск, сообщила пресс-служба ведомства.

Объем незаконно вывезенной на территорию соседнего государства сырья составил 80 тысяч тонн. По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в новосибирском порту 80 тысяч тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако, покинув территорию России, он отправился в Одессу, где и выгрузил сырье.

Центральная энергетическая таможня возбудила по факту преступления уголовное дело о контрабанде. Согласно части 1 статьи 226.1 УК РФ, за вывоз стратегически важных ресурсов в крупном размере в России предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.