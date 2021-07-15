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Верховная рада приняла отставку главы МВД Украины Авакова

/ Обновлено: 15 июля 2021 11:35 262
Верховная рада приняла отставку главы МВД Украины Авакова

Украинские депутаты Рады проголосовали за увольнение Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Это решение поддержал 291 депутат парламента.

Конструкция Украины гласит, что глава государства имеет право утверждать кандидатуры министра иностранных дел и руководителя минобороны. Остальных чиновников утверждает и увольняет Верховная рада.


Как стало известно ранее, Арсен Аваков написал заявление об отставке 13 июля. Причины такого решения не разглашаются. Копия документа была опубликована пресс-службой министерства внутренних дел.