Верховная рада приняла отставку главы МВД Украины Авакова

Украинские депутаты Рады проголосовали за увольнение Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. Это решение поддержал 291 депутат парламента.

Конструкция Украины гласит, что глава государства имеет право утверждать кандидатуры министра иностранных дел и руководителя минобороны. Остальных чиновников утверждает и увольняет Верховная рада.



Как стало известно ранее, Арсен Аваков написал заявление об отставке 13 июля. Причины такого решения не разглашаются. Копия документа была опубликована пресс-службой министерства внутренних дел.