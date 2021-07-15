Путин назвал поправки к Конституции РФ ответом на современные вызовы

Внесенные в 2020 году поправки в Конституцию РФ стали ответом на современные вызовы. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что российская Конституция была принята почти 30 лет назад. По его словам, она уже доказала свою эффективность и продолжит оставаться надежным правовым фундаментом страны еще долгое время.

Для России, как для каждой современной демократии, основной документ имеет особое значение, подчеркнул Путин. Он добавил, что конституция обладает высшим юридическим статусом и направлена на обеспечение базовых условий жизни россиян.

По словам Путина, в 2020 году в России произошли важные конституционные преобразования. Он считает, что они отразили консолидированную волю российского народа и стали достойным ответом на вызовы современности. Поправки в основной закон выражают общие устремления и надежны, связанные как с настоящим, так и с будущим страны, заключил российский лидер.