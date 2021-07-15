Прямой эфир Соловьева внезапно прервали полицейские

Зрители прямого эфира на YouTube-канале «Соловьев LIVE» стали свидетелями того, как обсуждение темы отравления блогера Алексея Навального между телеведущим Владимиром Соловьевым и его гостем, политологом Александром Сосновским прервали полицейские.

В квартиру Сосновского, который находился на другом конце «провода», стали стучать. Сначала политолог проигнорировал посторонний шум и попытался продолжить эфир, однако выяснилось, что в дверь «ломятся» сотрудники правоохранительных органов.

Беседа оказалась сорвана, но Соловьев предложил не отключать камеры пока Сосновский не покинет эфир, чтобы зафиксировать возможные нарушения от немецких правоохранительных органов. На это политолог пошутил, что у него есть собака, которая сможет его защитить и покинул трансляцию.

После этих событий Сосновский написал в своем Telegram-канале, что он несколько опешил от напора полицейских и открыл им дверь. По словам политолога, разговор получился странным.

«Стали так молотить, что решил не давать повода вламываться. Дальше последовал разговор с полицией, если это действительно была полиция. Странный, непонятный и понятный одновременно», — написал Сосновский.

Он выразил уверенность, что события, которые на первый взгляд никак не связаны внешне, но имеющие точное совпадение по времени, не могут быть случайными.

«Будем думать. Спокойно, без паники и необдуманных шагов. Как законопослушный гражданин имею право», — добавил политолог.

Александр Сосновский проживает в Германии, является главным редактором журнала World Economy и частым гостем на разных ток-шоу.