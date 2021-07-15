«Бедный губернатор»: Политтехнолог объяснила резонанс от поездки Куйвашева в Москву

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в срочном порядке улетел в Москву. По данным уральского портала URA.RU, главу региона вызвали «на ковер» в Администрацию президента (АП) в связи с провальными рейтингами «Единой России» в области.

Утром губернатор неожиданно для всех отменил заседание правительства, когда министры уже собрались в зале для совещания. В пресс-службе эту информацию подтвердили, заявив, что у регионального лидера изменился график.

Анонимные источники предполагают, что причиной визита в столицу стало социологическое исследование, проведенное по заказу АП. Оно показало, что голосовать за кандидатов «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму в сентябре готовы менее 30% жителей региона. Этот показатель якобы крайне низок для области, являющейся одной из крупнейших по числу избирателей в стране.

Между тем, политтехнолог Алена Август в разговоре с «Политикой Сегодня» дала понять, что не считает причиной отъезда Куйвашева предварительные результаты предвыборной кампании.

«Регион не самый простой, довольно сложный и протестный, но тем не менее результаты там были вполне достойные в предыдущие сезоны. Поэтому не думаю, что есть повод для какой-то паники. Если уж предполагать, то могут быть и другие же причины, в том числе коронавирус. Может что-то еще. Причин для того, чтобы бедного губернатора вызвать на ковер всегда достаточно, поэтому у них и должность расстрельная», – пояснила эксперт.

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vk.com / Алена Август

Кроме того, Август отметила, что рейтинг, из-за которого Куйвашева якобы вызвали в Москву, вряд ли может стать причиной для серьезного разговора, поскольку является «ситуативной цифрой». Она напомнила, что избирателям свойственно менять настроение.

А вот волнение, зародившееся после сообщений о тайной поездке губернатора, политтехнолог назвала заслугой местных СМИ. По ее словам, журналисты на Урале оперативнее, чем в каком-либо другом округе России, «сливают» любую всплывающую информацию.

«Надо отдать им должное. Потому что вокруг других губернаторов, которых тоже в срочном порядке вызывают, как-то вот нет такого ажиотажа. А Куйвашев вечно под раздачу попадает», – заявила Август.

Ранее врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона заниматься спортом, вдохновившись примером «Человека-паука».