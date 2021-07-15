Директор разрушенной школы в Мехико получил 208 лет тюрьмы

Суд Мексики приговорил к 208 годам лишения свободы руководителя одного из образовательных учреждений за неумышленное убийство 26 человек.

По версии прокуратуры страны, злоумышленник подписал заключение, где гарантировал безопасность школы в сейсмоопасном регионе. Но в сентябре 2017 года во время ЧП погибли 19 детей и семь взрослых, сообщает пресс-служба ведомства. Помимо тюремного срока суд обязал мужчину выплатить 377,5 тыс. песо каждому из потерпевших в качестве компенсации материального ущерба.

Также наказание получила и собственница школы. Ей придется провести в колонии 31 год. Женщина в течение двух лет пыталась избежать наказания, но позднее злоумышленницу удалось задержать.