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Словения временно открыла границы для туристов из России

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Словения временно открыла границы для туристов из России

Власти Словении разрешили российским туристам приезжать в страну с 15 по 23 июля. Плюс ко всему отменяется обязательный карантин по прибытию в республику.

На данный момент въезжать на территорию Словении можно, предъявив отрицательный результат ПЦР-теста, который был получен не ранее 72 часов до прибытия в страну. Помимо этого, турист может въехать по антиген-тесту, действительному 48 часов, сертификату о вакцинации от COVID-19 любым препаратом или по справке о перенесенной коронавирусной инфекции. Власти Словении отмечают, что постановление носит временный характер и будет действовать с 15 по 23 июля 2021 года.

В Египет в ближайшее время отправится группа российских экспертов для оценки ситуации с коронавирусом на местных курортах. Договоренности достигли глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр туризма Египта Халед эль-Энани, передает сайт 360tv.ru