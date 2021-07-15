Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков в шуточной форме призвал жителей региона заниматься спортом, написав об этом в Instagram.

«В нашем полку прибыло…. Иду на работу. Мимо пробежал человек-паук. Спорт - для всех! Все на пробежку! ????????‍» — подписал фото Гладков.

Пользователи не оставили без комментариев шуточный пост врио главы региона.

«Раскрыт секрет развития региона)»,

«У нас небоскребов нет. Так что человеку-пауку только бегать»,

«Побежал спасать мир ✌????» — написали подписчики.

Напомним, с 23 июля стартуют Олимпийские игры, которые в этом году принимает Токио. О том, как спортивные соревнования пройдут для зрителей, читайте в материале «Политики Сегодня».