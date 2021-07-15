 «Путин прав»: Китайцы похвалили статью президента РФ об Украине

Читатели китайского портала «Гуаньча» высоко оценили историческую статью президента России Владимира Путина об Украине и единстве славянских народов. Многие поддержали Путина и выразили сожаление, что между Москвой и Киевом происходит разлад, который превратился в большую трагедию.

В статье Путин заявил, что воспринимает стену, возникшую между странами за последние годы, общей бедой. При этом президент отметил, что такая ситуация сложилась из-за последствий ошибок, допущенных обеими сторонами в разные времена, а также из-за планомерных усилий тех игроков международной политической арены, которые всегда хотели подорвать единство Украины и России.

«Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией (славянской цивилизацией), а Украина даже является ее колыбелью. Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны. Это огромное горе для всей славянской цивилизации. Сколько было потеряно из-за этих глупых споров, потомки будут горестно оплакивать это!» — написал пользователь с ником Маршал.

«Традиционное искусство англосаксов пришло и на Украину: наносить самому себе увечья, чтобы запугать противника, и провоцировать братьев», — добавил Эвкалипт.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский тоже ознакомился со статьей Путина. Он оценил, что статья была написана не только на русском, но и на украинском языке. Зеленский восхитился и большой работой, которую проделал Путин, но не удержался от «укола» в его сторону. Украинский президент посетовал, что лично он не располагает таким свободным временем, чтобы уделять его подобным масштабным историческим трудам.

Кроме этого, Зеленскому не понравились формулировки о братском народе, поскольку сам он называет отношения между Киевом и Москвой «историей Каина и Авеля».

«У Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат и все опроверг», — раскритиковал украинского президента читатель «Гуаньча».

Статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Правительства России 12 июля. Таким образом, президент РФ исполнил свое обещание, которое он дал во время прямой линии. Тогда глава государства сказал, что напишет историческую статью о русском и украинском народах, а также поделится своим взглядом на отношения между странами.