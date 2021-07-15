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Российские бизнесмены оценили возможность перехода на удаленку

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Российские бизнесмены оценили возможность перехода на удаленку

Предприниматели Российской Федерации оценили возможность перейти на формат дистанционной работы при возникновении возможного локдауна.

Более 62% респондентов рассказали, что подготовились к такому развитию событий. Соответствующий опрос был проведен сервисом онлайн-исследований Oprosso, передает РБК.

"Почти треть (28%) предпринимателей считают, что смогут работать дистанционно без потерь для бизнеса несколько месяцев", — говорится в статье.

Бессрочно без потерь на удаленке могут находиться 23,5% бизнесменов. 9% участников опроса готовы продержаться на дистанционной работе около шести месяцев.