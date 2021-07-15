Германия передумала и решила помочь жителям Омской области с ремонтом дороги

Канцелярия ФРГ вновь ответила жителям деревни Верхний Карбуш в Омской области на июньскую просьбу к Ангеле Меркель отремонтировать разбитую дорогу.

Не исключено, что по личному приказу Меркель ее подчиненные все-таки решили помочь сельчанам, несмотря на предыдущий холодный ответ — тогда комментировать ситуацию немцы отказались, сославшись на прерогативу местных властей.

Теперь в канцелярии предложили недовольным жителям обратиться в московский офис «Международного союза немецкой культуры» — как никак, Верхний Карбуш основали немецкие переселенцы в конце XIX века. Прошло более 120 лет, технологии дорожного строительства шагнули вперед, но главная дорога на улице имени Дмитрия Карбышева все еще не заасфальтирована.

«Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации», — сказано в очередном письме, подписанном представителем властей ФРГ Надин Вахтер.

Ни с секретарем, ни с отделом «Международного союза немецкой культуры» корреспонденту «Политики Сегодня» по телефону связаться не удалось. Тем не менее, одним из направлений работы союза является социальная помощь, указано на сайте.

По словам депутата Троицкого сельского поселения Ирины Дроздовой, ответ немецких чиновников помог «расшевелить» российских.

«Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу», — цитирует Дроздову «Коммерсантъ».

Примечательно, что в 1970 году русские немцы составляли 50% населения деревни, в 1979 году — 60%, а в 1989 году их осталось 30%. На 2010 год в Верхнем Карбуше проживало 505 человек, на текущий момент таких данных нет.

сatholic.tomsk.ru / Никита Рыбалов; с.Людмила Симанович SJE

Реакция губернатора

Нашумевшая в СМИ история едва ли положительно скажется на оценке федеральными властями работы губернатора Омской области Дмитрия Буркова. В конце июня он уже попал в неловкую ситуацию: на прямую линию с Владимиром Путиным дозвонился ветеран Омской области Владимир Васильков, пожаловавшийся на прекращение ему выплат ветеранской надбавки в 550 рублей в месяц.

Президент призвал к ответу Буркова. Тот заверил, что звания ветерана пенсионера никто не лишал, а вот надбавки ему и остальным гражданам с пенсией более 15 631 рубля действительно упразднили. Все из-за критерия нуждаемости, установленного правительством в 2016 году.

Но если эта проблема — следствие федеральных решений, а не региональных, то отсутствие дороги в омском селе на действия Москвы не списать. Дмитрий Бурков историю так и не прокомментировал. Почему губернатор от «Справедливой России» игнорирует такую несправедливость — вопрос риторический.