Андрей Турчак предложил отправить в оздоровительные лагеря детей медиков из "красных зон"

Властям России необходимо организовать отдых детей медиков из "красных зон" в оздоровительных лагерях, уверен первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

По его мнению, благодаря этому более 11 тыс. детей смогут отправиться в детские летние лагеря. Такая мера существенно разгрузит здравницы Краснодарского края, Крыма и Приморского края. Турчак также добавил, что "Единая Россия" в прошлом году предлагала создать в стране специальную программу по отдыху детей медиков.

"Должны быть квоты и по линии Минздрава, и по линии Минпросвещения. Сейчас идет ограничение по загрузке лагерей. По мере их отмены мы могли бы закрывать эти объемы для детей врачей и тех семей, которые оказались в зонах ЧС", — заявил он во время встречи с губернатором Краснодарского края.

Не так давно Правительству РФ предложили продлить программу кешбэка за путевки в детские лагеря. Такое предложение было высказано для того, чтобы к ней подключилось как можно больше организаций, пишет сайт 360tv.ru.