Полиция задержала новых подозреваемых по делу об убийстве президента Гаити

Двое новых подозреваемых стали фигурантами дела об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, сообщила национальная гаитянская полиция в Facebook.

В домах обвиняемых уже состоялись обыски, в ходе которых было найдено много огнестрельного оружия. Ранее стало известно о 18 задержанных наемниках из Колумбии, двух американцах гаитянского происхождения и одном гаитянине. Общее число задержанных составило 23.

В ночь на 7 июля Жовенель Моиз погиб при нападении неизвестных на его резиденцию. Также ранение получила первая леди страны Мартин Моиз.

Полиция Гаити сообщила о задержании предполагаемого организатора заказного убийства. По предварительной информации, именно ему наемники позвонили после нападения.