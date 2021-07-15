Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Украинский эксперт Ищук призвала потребовать компенсацию за "Турецкий поток"

91
Украинский эксперт Ищук призвала потребовать компенсацию за "Турецкий поток"

Киев должен потребовать компенсацию ущерба из-за "Турецкого потока", заявила директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук.

Также следует поднять вопрос об убытках из-за потери южного газового транзита, сообщила эксперт в материале для "Укринформа".

Такое предложение прозвучало на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского по поводу грядущего завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", из-за которого Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на ближайшие 10-15 лет. Тогда глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что новый долгосрочный контракт на транзит мог бы стать для Украины подходящей компенсацией за будущую эксплуатацию российского газопровода.