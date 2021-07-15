Украинский эксперт Ищук призвала потребовать компенсацию за "Турецкий поток"

Киев должен потребовать компенсацию ущерба из-за "Турецкого потока", заявила директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук.

Также следует поднять вопрос об убытках из-за потери южного газового транзита, сообщила эксперт в материале для "Укринформа".

Такое предложение прозвучало на фоне слов президента Украины Владимира Зеленского по поводу грядущего завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", из-за которого Украина нуждается в гарантиях стабильного газоснабжения на ближайшие 10-15 лет. Тогда глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что новый долгосрочный контракт на транзит мог бы стать для Украины подходящей компенсацией за будущую эксплуатацию российского газопровода.