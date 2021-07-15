Греческий политик Исихос призвал Киев отказаться от опасной авантюры по Крыму

Греческий политик Костас Исихос обратился к Киеву с просьбой отказаться от "опасной авантюры", связанной с проведением саммита "Крымская платформа".

По его мнению, на Украине много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и Крымом, чье многонациональное население приняло решение о воссоединении с РФ в 2014 году. Исихос считает, что проведение "Крымской платформы", на которой будет обсуждаться "возвращение" полуострова в состав Украины, — тупиковая ситуация.

"Проект же "Крымская платформа" — это опасная авантюра, которая ведет к тупиковой политике. Надеюсь, рано или поздно, здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан политиками Украины", — сказал политик в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, нынешние украинские власти являются заложниками и в то же время жертвами гегемонии США. Политик убежден, что у Киева стокгольмский синдром — когда жертва начинает испытывать симпатию к агрессору.

Греческий клуб друзей Крыма направил открытое письмо президенту республики Катерине Сакелларопулу с призывом не участвовать в "Крымской платформе". Авторы обращения считают, что Киев таким образом стремится к холодной войне.