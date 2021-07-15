Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Греческий политик Исихос призвал Киев отказаться от опасной авантюры по Крыму

51
Греческий политик Исихос призвал Киев отказаться от опасной авантюры по Крыму

Греческий политик Костас Исихос обратился к Киеву с просьбой отказаться от "опасной авантюры", связанной с проведением саммита "Крымская платформа".

По его мнению, на Украине много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и Крымом, чье многонациональное население приняло решение о воссоединении с РФ в 2014 году. Исихос считает, что проведение "Крымской платформы", на которой будет обсуждаться "возвращение" полуострова в состав Украины, — тупиковая ситуация.

"Проект же "Крымская платформа" — это опасная авантюра, которая ведет к тупиковой политике. Надеюсь, рано или поздно, здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан политиками Украины", — сказал политик в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, нынешние украинские власти являются заложниками и в то же время жертвами гегемонии США. Политик убежден, что у Киева стокгольмский синдром — когда жертва начинает испытывать симпатию к агрессору.

Греческий клуб друзей Крыма направил открытое письмо президенту республики Катерине Сакелларопулу с призывом не участвовать в "Крымской платформе". Авторы обращения считают, что Киев таким образом стремится к холодной войне.