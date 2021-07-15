Политолог рассказал о попытках России сгладить отношения с Западом

Россия старается наладить отношения с Западом, однако "маневр для поиска компромисса" ограничен.

Таким мнением поделился политолог Евгений Минченко, сообщает РИА Новости. Он отметил, что одним из основных вызовов для России стала "холодная война 2.0", а точнее конфликт с Западом по многим вопросам.

Политолог также добавил, что новая администрация США пытается сблизиться с Европой после резких решений экс-президента Дональда Трампа. Это ведет к тому, что Евросоюз отклоняется от России по вопросам внешней политики.

Также Минченко заявил, что Москва работает над сглаживанием напряженных отношений. Кремль активизирует участие в экологической повестке, которая не менее важна для Вашингтона.