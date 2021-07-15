Психолог рассказал, как справиться с депрессией из-за непрекращающейся жары

Необычная жара в российских регионах может стать поводом для отчаяния, подавленного или даже депрессивного состояния.

Летний зной для непривыкшего к такой погоде человека может в течение длительного времени стать мощным фактором стресса, передает кандидат медицинских наук, психолог и психиатр, гипнотерапевт Евгений Фомин и сайт 360tv.ru. В таком состоянии главное не поддаваться эмоциями и рационализировать свое состояние.

Чтобы сделать это, нужно задавать самому себе наводящие вопросы. Например, нужно спросить у себя, будет ли жара длиться вечно или же она закончится спустя пару недель по обещаниям квалифицированных специалистов. Разумный ответ позволит человеку вспомнить, что плохое состояние — лишь временное явление, как и высокая температура воздуха.