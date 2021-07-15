Прием заявлений на школьную выплату к 1 сентября стартовал в России

Прием заявлений на школьную выплату семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет начался в России 15 июля.

Семьи, подавшие заявление, начнут получать средства уже с 16 августа. Подать заявку на школьную выплату можно на портале "Госуслуги", а также в клиентской службе Пенсионного фонда России (ПФР). Для этого потребуются паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС родителя и ребенка.

По указу президента России Владимира Путина, выплата назначается на каждого ребенка школьного возраста, родители могут указать всех детей в одном заявлении. Срок подачи заканчивается 1 ноября 2021 года.