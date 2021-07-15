ЕС направил в Россию информацию о своих новых вакцинных паспортах

Минздрав России получил предложение представительства Евросоюза об обсуждении процедур применения цифровых сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.

Ведомство вместе с заинтересованными органами исполнительной власти начнет консультации с европейскими коллегами по поводу признания сертификатов о вакцинации. В Минздраве РФ отметили, что диалог облегчит путешествия через границы. Об этом сообщают "Известия".

Евросоюз уже направил техническую информацию об электронных сертификатах Digital Green Pass. Если соглашения удастся достигнуть, то россиянам не потребуется ждать одобрения заявки на признание в Евросоюзе вакцины "Спутника V".