Видеонаблюдение на выборах в Госдуму охватит все регионы России

Видеонаблюдение на выборах в Госдуму в сентябре охватит все регионы России и более 80% избирателей, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

Булаев во время заседания ЦИК отметил, что порядок применения регламентирует организацию видеонаблюдения и в помещениях для голосования в участковых избирательных комиссиях, и в помещениях территориальных избирательных комиссий. Также он определяет объекты видеонаблюдения.

"Все 85 субъектов, более 50 тысяч, и это только федеральные камеры, и мы будем иметь цифру, практически полностью покрывающую все участковые избирательные комиссии", — заявил он.

Замглавы ЦИК РФ подчеркнул, что видеонаблюдение на участках на выборах в Госдуму будет идти три дня голосования — с 08:00 16 сентября. Результаты видеонаблюдения будучи максимально доступными для непосредственных участников.