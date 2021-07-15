Захарова цитатой Жванецкого оценила ситуацию в Афганистане

Официальный представитель МИД России Мария Захарова цитатой писателя Михаила Жванецкого оценила решение Вашингтона начать эвакуацию афганцев.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки недавно сообщила, что эвакуация жителей Афганистана, которые помогали США, стартует в последнюю неделю июля, передает РИА Новости.

"Отрегулировал. Все вот так — хоть не приходи, полный порядок", — прокомментировала Захарова цитатой Жванецкого.

Представитель МИД России добавила, что Вашингтон отрегулировал на территории Афганистана такую демократию, что теперь приходится эвакуировать местных жителей.