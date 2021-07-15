Роструд уточнил правила отстранения непривитых сотрудников в России

Работодатели в ряде сфер экономики будут обязаны отстранять отказавшихся привиться от COVID-19 сотрудников без сохранения заработной платы, сообщили в Роструде.

Отстранять будут работников, которые отказались привиться от коронавируса и не смогли документами подтвердить медицинские противопоказания к вакцинации. В Москве начинать отстранения следует с 15 августа, сообщает со ссылкой на письмо Роструда в ассоциацию НК "Объединение корпоративных юристов" газета "Известия".

Непривитые сотрудники смогут вернуться на работу после вакцинации или по завершении пандемии, следует из документа. В письме подчеркивается, что возможность отстранения отказавшихся от вакцинации сотрудников предусмотрена в Трудовом кодексе России.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что Россия вышла на четвертое место в мире по количеству заражений коронавирусом. По данным организация, РФ обошла по этому показателю Францию.