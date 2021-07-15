Родители школьников могут подать заявление на выплату в 10 тыс. рублей

Родители детей в возрасте от 6 до 18 лет могут подать заявление для получения выплат, денежные средства начнут поступать уже 16 августа.

Заявление можно подать на сайте "Госуслуги" или в ПФР, в который потребуется принести паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС родителя и ребенка. Заявления принимаются до 1 ноября 2021 года.

Многие родители могли уже получить предзаполненные заявления на портале "Госуслуги", которые остается только проверить. Выплата в размере 10 тысяч рублей будет начисляться на карту любой платежной системы.