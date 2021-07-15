Мэр Майами отказался от требования к правительству США бомбить Кубу

Призывы к военной интервенции в Кубу были примером возможной реакции правительства США на протесты в латиноамериканской стране. Об этом заявил мэр Майами Фрэнсис Суарес.

Политик подчеркнул, что он не призывал к проведению интервенции или нанесению авиаударов по Гаване. По его словам, подобная реакция Вашингтона могла быть следствием на различные инциденты в мире.

Суарес в качестве примера привел решение администрации президента США Билла Клинтона о вторжении на территорию Югославии. Мэр также отметил, что население Майами обеспокоено и хочет быть уверено, что федеральное правительство рассматривает все возможные пути решения.