Путин обсудил с Джоном Керри изменения климата

Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри обсудил изменения климата в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Госдеп.

В беседе с президентом России Керри подчеркнул, что в это критическое десятилетие РФ и США предстоит сыграть важную роль в сокращении выбросов парниковых газов, устраняя выбросы от угля, стремясь в долгосрочной перспективе к нулевым выбросам и работая над решением связанных с Арктикой климатических проблем.

В Госдепе США отметили, что Путин подтвердил намерения российской стороны сократить собственные выбросы и согласился с необходимостью удвоить международные усилия по борьбе с климатическими изменениями.

"Спецпосланник Керри и президент Путин подчеркнули важность совместной работы РФ и США по целому ряду климатических проблем", — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопросов климата Россией и США возможно и необходимо.