Михеев: Лукашенко может войти в историю, поспособствовав воссоединению народов

Россия и Белоруссия, как союзники, должны совместно заняться решением украинского вопроса, так как их интересам не отвечает нынешний политический режим в Киеве. И белорусский лидер Александр Лукашенко мог бы сыграть в этом процессе ведущую роль.

Такое мнение в эфире YouTube-канала Соловьев LIVE высказал известный российский политолог и политик Сергей Михеев, комментируя состоявшуюся во вторник, 13 июля, встречу президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Во время встречи, по мнению эксперта, лидеры могли обсудить две важные темы – сотрудничество российских и белорусских спецслужб, а также взаимоотношения с Украиной.

Союзные государства, какими являются Россия и Белоруссия, должны заниматься Украиной вместе, потому что нынешний политический режим в этой стране не отвечает интересам не только Москвы, но и Минска, и именно Александр Лукашенко мог бы оказаться особенно полезным при решении этого вопроса.

Как подчеркнул Сергей Михеев, говоря о дальнейших перспективах Лукашенко, президенту Белоруссии совсем не интересно оказаться губернатором одного из российских регионов. Но он мог бы внести вклад в историческое объединение братских народов – русского, белорусского и украинского.

Именно в этой роли Лукашенко мог бы войти в историю, уверен политолог. При этом Михеев подчеркнул, что говорит совершенно серьезно, так как у России, и у Белоруссии есть все возможности сделать это.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

К тому же, считает Михеев, по отношению к Украине необходимо действовать более жестко.

«С территории Украины исходит прямая угроза, военная угроза, которая заставляет нас на самом деле пересмотреть какие-то мягкие подходы к этому вопросу. Я считаю, что действовать надо жестче и решительнее. И вместе, в том числе с белорусами», — заключил политолог.

Напомним, как сообщалось ранее, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи 13 июля обсудили поддержку, которую Россия может оказать белорусской экономике в условиях введенных против Минска Западом санкций.