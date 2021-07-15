Крымская глубинка после воссоединения полуострова с Россией живет совсем неплохо – люди довольны улучшением условий жизни и восстановлением сел.

Об этом в беседе с изданием «ПолитРоссия» рассказала украинская активистка, общественный деятель и правовед Татьяна Монтян, съездившая в отпуск в Крым и изумившаяся тому, как улучшилась жизнь в Крыму за время «оккупации», о которой продолжает твердить Киев.

«По дороге в Армянск заглянула в одну, как бы сказали в Украине, территориальную общину. И я должна сказать, что, судя по увиденному и услышанному, перспективы у степного Крыма таки есть. Во всяком случае, у местных жителей на то вполне обоснованные надежды», – рассказала Монтян.

В записанном активисткой видеоролике для YouTube-канала, который она подписала ироничным хештегом «настоящая оккупация», Монтян отмечает, что в крымском селе наряду с сохранившимися элементами быта советской эпохи есть и много новых объектов, которым бы позавидовали жители крупных городов. В частности, активистка обратила внимание на игровые площадки для детей разных возрастов, спортплощадки для занятий воркаутом и кроссфитом, уличные тренажеры. А в Докучаево Татьяну Монтян привлекла новая площадка для футбола и баскетбола с тартановым покрытием.

Пообщавшись с местными жителями, Монтян выяснила, насколько к лучшему изменилась их жизнь после того, как в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации. Населенные пункты обзавелись хорошими дорогами и водопроводом, который обеспечивает людям круглосуточный доступ к питьевой воде, несмотря на устроенную Украиной водную блокаду полуострова.

«Раньше воды не было вообще. Ходили за водой рано утром, в ямы спускались и набирали, — приводит Монтян рассказ местной жительницы. — С 2014 года, когда мы вошли в состав Российской Федерации, у нас полностью реконструировали водоснабжение».

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

По словам крымчанки, когда Крым входил в состав Украины и по Северо-Крымскому каналу на полуостров поступала днепровская вода, у них в селе пресной воды не было вообще, а сейчас вода есть, несмотря на то, что Киев перекрыл канал. К тому же были полностью заменены «убитые» коммуникации и местные жители пользуются новым водопроводом.

Другая жительница Докучаево рассказала Татьяне Монтян, что в селе заменили не только центральный водопровод, но и ведущие к домам трубы.

«Теперь счетчики, все, как положено. Вода по 32 рубля с копейками за куб. Огороды поливаем. Недостатка в воде нет, все прекрасно и давление хорошее», — сообщила женщина.

В заключение Татьяна Монтян отметила, что Крым – это не только крупные города, вроде Ялты, это еще и глубинка, которой теперь живется совсем неплохо.