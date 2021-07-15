Глава ВОЗ заявил о начале новой волны пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что на сегодняшний день мир находится у истоков новой волны пандемии коронавируса.

Во время своего выступления на заседании комитета ВОЗ по ситуации с COVID-19 он сообщил, что мир находится на раннем этапе третьей волны пандемии. Гебреисус обратил внимание на высокий рост заболеваемости в странах, а также выделил показатели смертности от COVID-19.

Количество летальных исходов увеличилось впервые после того, как на протяжении десяти недель фиксировалось снижение умерших. Глава ВОЗ сообщил, что вариант коронавируса "Дельта" стал одним из факторов роста показателей передачи.