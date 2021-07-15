Генерал СБУ назвал способ вернуть Крым Украине

Саммитов и общих учений с НАТО недостаточно, чтобы вернуть Крым Украине, заявил бывший начальник Следственного управления СБУ Василий Вовк.

Сейчас проводится "интеллектуальная платформа", которая не поможет Киеву заново завладеть Крымом, рассказал Вовк в интервью каналу "Апостроф".

"Эти сборы, кофе-брейки, выступления, посылы, патриотические лозунги, поддержка Запада...", — пояснил собеседник телеканала.

Единственный способ помочь вернуть Крым — военное вмешательство НАТО. Необходим такой решительный шаг, когда войска "идут в Симферополь, берут Симферополь" и также поступают с другими городами полуострова, заключил Вовк.