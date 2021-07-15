МИД России ответил на выпады западных СМИ против российских инструкторов в ЦАР

Министерство иностранных дел России назвало медиакампанию со стороны Запада против отечественных инструкторов в ЦАР "пропагандистским залпом".

Дипломаты разъяснили, что такими методами ангажированные журналисты собираются объяснить вмешательство со стороны США и их союзников во внутренние дела республики. Соответствующей информацией поделилось Федеральное агентство новостей.

В ведомстве сообщили, что такой демарш является очередной попыткой Вашингтона увеличить системный вызов России. Белый дом для этого формирует новые и региональные фронты противостояния Кремлю. Сейчас очередь дошла и до африканского континента, поделились в МИД России.