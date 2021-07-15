Мэр Майами призвал бомбить Кубу

Возможность нанесения удара по Кубе для свержения правительства страны необходимо рассмотреть как потенциальный вариант вместе с остальными.

Власти США должны изучить этот способ давления на руководство Кубы. Об этом мэр американского города Майами Фрэнсис Суарес заявил в эфире Fox News.

По его словам, он ждал звонка от главы Белого дома Джо Байдена для обсуждения вопросов военной интервенции на Кубу. В воскресенье на Кубе вспыхнули протесты, демонстранты требовали проведения "свободных выборов" и решения социальных проблем.