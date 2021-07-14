Берлин нашел способ устранить разногласия по "СП-2"

Газопровод "Северный поток — 2" стал экономическим проектом. Однако необходимо исключить для украинской стороны геополитические риски.

Такое заявление сделал кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет. Он сообщил, что риски могут быть устранены при выдаче от Евросоюза очередного разрешения. Об этом политик рассказал во время подиумной дискуссии, которую устроила газета Stuttgarter Zeitung.

"Трубопровод будет, возможно, в августе-сентябре готов, тогда вновь нужно выдать новое европейское разрешение, чтобы газ смог течь", — рассказал Лашет.

Кандидат добавил, что использование газопровода не должно "обезвоживать" Украину. Он отметил, что Ангела Меркель давала Киеву гарантии на этот счет.