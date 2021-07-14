Инфекционист Тимаков спрогнозировал новый пик COVID-19 в России

Новый всплеск заражений коронавирусной инфекцией может наступить в середине-конце сентября.

Новый штамм "Дельта плюс" является более заразным видом инфекции, чем предыдущие. Люди не хотят вакцинироваться для своей защиты и своих близких, забывая о рисках коронавируса, который может стать причиной смерти. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков, информирует РИА Новости.

В мире с начала пандемии выявлено более 188 млн случаев заражений коронавирусом. Наибольшее число заболевших COVID-19 насчитывается в США, где зафиксировано более 33 млн случаев инфицирования. В России за время пандемии зафиксировали около 5,8 млн заражений коронавирусной инфекцией.