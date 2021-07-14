Шугалей оценил идеи экономистов по решению проблем малого и среднего бизнеса

Эксперты в эфире радио "Комсомольская правда" предложили возможные варианты решения проблем малого и среднего бизнеса в Петербурге.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко заявил, что малый и средний бизнес будут развиваться только в случае развития крупных промышленных компаний. Эксперт также предложил делать большой акцент на импортозамещении.

Предприниматель и общественный деятель Александр Колос отчасти согласен с тезисами Шпиленко. Он отметил, что самыми уязвимыми в эти трудные времена, в период пандемии являются именно представители малого и среднего бизнеса.

Социолог, президент Фонда национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что предприниматели в сфере малого бизнеса сильно пострадали. Он отметил, что им необходима поддержка — тем более, когда малый и средний бизнес выступают в качестве поставщиков.

Как отметил директор Ассоциации кластеров, на сегодняшний день малый и средний бизнес в стране в большей степени представлен в сфере услуг. Он заявил, что необходимо делать акцент на производственной сфере.

Шугалей не согласился с данной позицией. По его мнению, если речь идет о производственных цепях, то для включения в них необходимо по меньшей мере производственное оборудование.

"Не каждый предприниматель может позволить себе купить станок, положим, за 80 млн рублей. Это уже — не малый или средний бизнес. Для них один или два дня простоя — уже угроза закрытия", — заявил он.

Шпиленко в конце встречи отметил, что в любом случае для решения проблем, связанных с последствиями пандемии, необходимо применить ряд механизмов и тактик. Об этом пишет ФАН.