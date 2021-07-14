МИД России ответил Германии после обвинений в адрес журналистов RT

Обвинения официальных лиц ФРГ в адрес журналистов RT недопустимы. Об этом заявили в МИД России.

Российские дипломаты отметили, что попытки оклеветать журналистов противоречат обязательствам Германии по свободе слова и плюрализме мнений, а также противоречат демократическим ценностям, которые ФРГ пытается декларировать своим приоритетом.

По заявлению официального представителя МИД России Марии Захаровой, попытки дискредитировать журналистов RT недопустимы. Она отметила, что все обвинительные заявления в адрес СМИ с многомиллионной аудиторией являются безосновательными.