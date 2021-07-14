Депутат Рады назвал ложью заявления Украины о возможности остановки "Северного потока — 2"

Киевские власти продолжают лгать касательно возможности блокировки газопровода "Северный поток — 2", заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, подобные заявления предназначены для внутреннего потребления. Германия неоднократно подтверждала неизменность своей позиции по реализации проекта. Политик также прокомментировал слова главы "Нафтогаза" о том, что работу газопровода якобы можно будет остановить после ввода в эксплуатацию.

"Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены", — сказал он.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель "Северный поток — 2". Украинскому лидеру в ходе переговоров не удалось добиться компенсации за потерю транзита российского газа, сообщил сайт 360.tv.ru.