У онкобольной Заворотнюк пострадали сердце, печень и почки

Актриса Анастасия Заворотнюк почти три года борется с онкологическим заболеванием. Режиссер Анатолий Демидов рассказал о состоянии здоровья артистки.

Режиссер заявил, что главная няня страны сильно поправилась, но ее близкие уже давно привыкли к изменившейся внешности артистки. По его словам, Заворотнюк передвигается только в коляске, укрывшись пледом. На голове знаменитость носит косынку, так как она потеряла все волосы. Ее глаза прикрывают большие солнцезащитные очки. Демидов подчеркнул, что она привыкает к себе такой.

Из-за длительного лечения, химиотерапии и гормональных препаратов у актрисы пострадали сердце, печень и почки. В связи с этим проводится дополнительное лечение.

"Насколько слышал, у нее есть некоторые трудности с речью и двигательной функцией. А также с памятью. Правая рука частично обездвижена еще с прошлого года, но массажи делают свое дело, и восстановление идет. Врачи рассказывают, что с таким диагнозом (глиобластома) люди живут мало, но случай Анастасии, как видится, исключение", — рассказал Анатолий Демидов в интервью kp.ru.

По словам Демидова, знаменитости сложно самостоятельно передвигаться. Но видевшие ее знакомые, отмечают, что артистка улыбается и не потеряла интерес к жизни.