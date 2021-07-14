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Читатели китайских СМИ уверены, что США усилят влияние на Евросоюз

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Читатели китайских СМИ уверены, что США усилят влияние на Евросоюз

Читатели китайского издания "Хуаньцю шибао" оценили итоги встречи лидеров стран Евросоюза, которые утвердили новую стратегию. Интернет-пользователи предрекли усиление влияния США.

Китайцы прокомментировали результаты встречи лидеров ЕС. Читатели поинтересовались, не будет ли проще для Евросоюза признать, что США являются его страной-сюзереном. Вашингтон никогда не позволит ЕС стать полюсом мира, отмечает один из юзеров.

"Евросоюз подходит только для того, чтобы быть последователем Соединенных Штатов", — подчеркнул комментатор.

Китайцы уверены, что ЕС не хочет объединять усилия с США, а конечным результатом их деятельности будет только усиление влияния Вашингтона.

Совет Евросоюза ранее решил продлить антироссийские санкции до 31 января 2022 года, сообщает сайт 360tv.ru. Речь идет об экономических ограничениях.