Погребинский: в сентябре 2021 года Украину ждет социальный взрыв

Систематический обман властями Украины населения и непрекращающийся рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги приведут к тому, что осенью страну ждут массовые протесты и досрочные президентские выборы.

Такое мнение в интервью телеканалу «360» высказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, который прокомментировал произошедшую в Киеве стычку между требовавшими пересчета пенсий ветеранами силовых структур и сотрудниками полиции.

В ответ на попытку участников митинга взять штурмом Верховную раду Украины, полицейские применили для их разгона слезоточивый газ.

Как заявил в связи с этим инцидентом Михаил Погребинский, украинские власти ранее обещали повысить пенсию пенсионерам-силовикам, но нарушили слово. А, когда речь дет о пенсионерах-силовиках, объяснил политолог, надо понимать, что речь идет не о стариках, а о «крепких мужиках», так как военные выходят на пенсию в 45 лет.

«Они считают, что у них есть шанс таким образом выбить повышение пенсий. И может, это действительно шанс», — прокомментировал эксперт действия протестующих.

При этом, по словам Михаила Погребинского, уже в сентябре 2021 года Украину ждет рост протестных настроений, так как власти планируют очередное повышение ряда тарифов, которое может спровоцировать социальный взрыв. Недовольство население усугубляется также вступившим в силу законом о продаже сельскохозяйственных земель, напомнил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Этой взрывоопасной ситуацией могут попытаться воспользоваться активисты, выступающие против нынешних властей страны.

«Люди начнут понимать, что их очень серьёзно грабит нынешняя власть», — заключил Погребинский.

Напомним, ранее о возможности проведения на Украине досрочных президентских выборов заявил депутат Верховной рады Илья Кива, по мнению которого к такому развитию событий может привести уход в отставку главы МВД Украины Арсена Авакова.