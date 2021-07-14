Решетников объяснил, как углеродное регулирование ЕС затронет Россию

Концепция трансграничного углеродного регулирования Европейской комиссии повлияет на поставки из РФ железа, алюминия, стали, труб, электроэнергии и цемента на 7,6 млрд долларов.

Информацией поделился глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Соответствующая сумма является объемом экспорта попадающих под регулирование товаров в минувшем году. В пресс-службе ведомства сообщили, что опубликован проект, который находился в разработке более года, передает РИА Новости.

Согласно полученным данным, когда концепция начнет действовать, металлы, удобрения, цемент и электроэнергию можно реализовывать Европейскому союзу только при условии оплаты выбросов углекислого газа, который образовался при выпуске подобной продукции.