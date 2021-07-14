Сотрудники полиции США застрелили темнокожего мужчину, который спал в собственном автомобиле. Инцидент произошел в городе Уилмингтон.

Лаймонд Мозес находился в заведенном транспортном средстве, когда к нему подошли стражи порядка. Между ними завязалась перепалка, в ходе которой мужчину попросили выйти на улицу, но он отказался и уехал.

Правоохранители устроили погоню, загнали афроамериканца в тупик и расстреляли. От полученных ранений он скончался. По словам полицейских, Мозес якобы пытался наехать на них. Адвокат его семьи убежден, что эти заявления не соответствуют действительности.

Юрист обратился к президенту США Джо Байдену, который сам родился в Уилмингтоне, и попросил взять ход расследования на личный контроль. Инцидентом также занялись правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), созданного при участии российского предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом они сообщили в Telegram-канале.

Инициативная группа фонда обратилась к Джо Байдену и генеральному прокурору Меррику Гарланду с просьбой разъяснить ситуацию. ФБР готов предоставить правовую и информационную поддержку семье Лаймонда Мозеса, пишет Федеральное агентство новостей.