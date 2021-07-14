Митрахович назвал последний для Украины шанс вернуть транзит газа из РФ

Единственный шанс Украины сохранить за собой возможность транзитной прокачки российского газа в Европу заключается в том, чтобы переиграть Польшу и лишить ее этого транзита.

Об этом в комментарии изданию Baltnews заявил эксперт-энергетик, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, обсуждая выдвинутое главой украинской ГТС требование к России.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что единственным приемлемым для Украины вариантом является новый контракт на прокачку 45-50 миллиардов российского газа в года сроком на 15 лет, заключенный под финансовые гарантии европейских банков.

Однако, по словам Станислава Митраховича, Украина просто не может уже выдвигать никаких ультиматумов, так как «Северный поток – 2» все равно реализован и у Киева просто нет никаких инструментов для реального шантажа.

Украина надо было раньше предлагать какие-то варианты, а сейчас все ее требования каких-то компенсаций за «Северный поток – 2» являются лишь попытками вскочить в вагон уходящего поезда, считает эксперт.

Единственным шансом Киева сохранить транзит российского газа через украинскую территорию является лишение этого транзита Польши, у которой нет никаких долгосрочных обязательств по этому поводу с Россией.

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Польша, по словам Митраховича, сама предложила России работать с краткосрочным механизмом бронирования транзитных мощностей.

«Там около 30 миллиардов кубометров газа в год. Если этот транзит прекратится, тогда у Украины появится возможность пропустить транзит через свою территорию», — объяснил эксперт.

Но для этого Украине нужно сделать России выгодное коммерческое предложение. Только предложив действительно выгодные условия Украина имеет шанс забрать себе польский транзит, но пока Украина берет с России за прокачку газа через свою ГТС дороже, чем Польша

«Пока я не вижу признаков того, что они предложат что-то, что будет лучше транзита через Польшу. Потому что пока что транзит через Украину дороже, чем через Польшу. Пусть они делают предложение, когда транзит через Украину будет дешевле, чем через Польшу», — добавил эксперт.

vk.com / Станислав Митрахович

Тем более, напомнил Митрахович, что в 2022 году в Нидерландах планируется вывести из эксплуатации крупное газовое месторождение Гронинген, дающее сейчас порядка 20 миллиардов кубометров в год. Это значит, то Европе потребуется увеличить импорт голубого топлива, и Украина могла бы получить помимо отнятого у Польши транзита 30 миллиардов кубометров газа еще и эти дополнительные объемы прокачки.

«Но опять же для этого надо не просто сидеть и говорить: "А вы знаете, если вы нам дадите контракт, мы, так и быть, скажем на каком-нибудь форуме, что мы дадим согласие по поводу газопровода". Да кому нужно это согласие?, — объяснил Митрахович. — Я повторяю, пусть лучше делают коммерческое предложение».

Украина могла бы воспользоваться ситуацией, когда в Европе закрывается месторождение Гронинген и забрать себе польский транзит, но пока она не предпринимает для этого никаких шагов. Если же Украина не сможет переиграть Польшу, то максимум на что она может рассчитывать – это не более 25 миллиардов кубометров газа в год, заключил Митрахович.